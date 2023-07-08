مرئي وسرعته 70 كم.. صورة لـ"عجاج الجن" يرسمها "المسند": التأثير أساطير!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن "عجاج الجن" أو "معيصير أو عاصوف الجن"، هو عبارة عن رياح لولبية يتراوح قُطر دائرتها من نصف متر إلى 20م، وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "عجاج الجن" غالبًا يتكون في الصحاري وفي المناطق غير متجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة.
وأضاف: "يتشكل عجاج الجن عندما يسخن سطح الأرض بشكل كبير، فتنشأ حالة عدم استقرار؛ فتتشكل فقاعة هوائية واسعة وحارة فيخف وزنها وكثافتها، فتعرج بسرعة إلى أعلى".
وتابع: "مركز المنخفض (مركز الدوامة) يبدأ بالدوران ليقوم بدور الخلط والمزج بين طبقة حارة في الأسفل وباردة في الأعلى، ويجذب إليه الرياح المعتدلة من جميع الاتجاهات العلوية؛ فتضرب الأرض قريبًا من مركز الدوامة، ثم تبدأ منها حركة الدوران وإثارة الغبار لخلط الهواء الحار بالبارد والتخفيف من حالة عدم الاستقرار".
وأردف: "كلما امتد العمود إلى أعلى أصبحت الرياح أسرع، وغالبًا ينشأ من الساعة 10 ص حتى 3م في الأيام شديدة الحرارة، وهو مرئي بسبب تطاير الغبار حوله، وقد يمتد عمره من بضع دقائق إلى أكثر من ساعة.
وبيّن أن "الحكمة منه هي خلط ومزج الحرارة السفلية بالعلوية لتبريد سطح الأرض الملتهب، وسرعة دورانه تبلغ أحيانًا 70كم/سا وربما أعلى، وتدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وأحيانًا ينشأ أكثر من واحد في مكان واحد".
واختتم: "عجاج الجن ليس له علاقة بالجن؛ ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل عندنا وعند غيرنا من الشعوب، إذا أخفقوا في تفسير ظاهرة طبيعية يلجأون أحيانًا إلى نسبتها إلى الجن والشياطين، منها جاء تسمية هذا النوع من الرياح بـ"عجاج الجن، أو إعصار الجن والعفاريت، معيصير، عاصوف الجن، عرس الجن)، والمسمى يختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، ومع ذلك بعض الشعوب يسمونها كتسميتنا DUST DEVIL، ومحاولة التأثير على عجاج الجن بقول أو فعل! تعتبر من أساطير الأولين".