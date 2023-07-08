مرئي وسرعته 70 كم.. صورة لـ"عجاج الجن" يرسمها "المسند": التأثير أساطير!

واختتم: "عجاج الجن ليس له علاقة بالجن؛ ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل عندنا وعند غيرنا من الشعوب، إذا أخفقوا في تفسير ظاهرة طبيعية يلجأون أحيانًا إلى نسبتها إلى الجن والشياطين، منها جاء تسمية هذا النوع من الرياح بـ"عجاج الجن، أو إعصار الجن والعفاريت، معيصير، عاصوف الجن، عرس الجن)، والمسمى يختلف قليلًا من منطقة إلى أخرى، ومع ذلك بعض الشعوب يسمونها كتسميتنا DUST DEVIL، ومحاولة التأثير على عجاج الجن بقول أو فعل! تعتبر من أساطير الأولين".