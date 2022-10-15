"الحياة الفطرية" توضح حقيقة المقطع المتداول في أحد رفيدة: أحد الكلاب السائبة

تفصيلاً، قال المركز تعقيباً على مقطع متداول في متنزه المريع بأحد رفيدة يظهر فـيـه حيـوان غريـب، إنـه بـعـد إرسـال فريق ميداني يوم الأربعاء 2022/10/12م، والوقوف على الموقع، تبيّن أن الكائن الذي ظهر في الفيديو هو أحد الكلاب السائبة.