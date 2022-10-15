"الحياة الفطرية" توضح حقيقة المقطع المتداول في أحد رفيدة: أحد الكلاب السائبة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة المقطع المتداول في متنزه المريع بأحد رفيدة الذي يظهر فـيـه حيـوان غريـب بالمتنزه، بأنه كلب سائب.
تفصيلاً، قال المركز تعقيباً على مقطع متداول في متنزه المريع بأحد رفيدة يظهر فـيـه حيـوان غريـب، إنـه بـعـد إرسـال فريق ميداني يوم الأربعاء 2022/10/12م، والوقوف على الموقع، تبيّن أن الكائن الذي ظهر في الفيديو هو أحد الكلاب السائبة.
وأكّد المركز متابعته جميع ما يُنشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها، مهيباً بالجميع تحرّي الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية بالإبلاغ عنهـا عبر منصة فطري، أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز.
وكان مقطع فيديو متداول لأحد الأشخاص يصوّر حيواناً أسود اللون مدعياً أنه ليس بكلبٍ، وهو نوع غريب من الحيوانات.