فتح بوابات سد الأحسبة بالباحة لتصريف ٢ مليون م٣ لبلوغ منسوب المياه المفيض

وأشار إلى أنَّ الحالةَ المطرية التي تمرُّ بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظة المخواة, فإنَّ منسوب المياه التي صُرِّفَت البالغة 2 مليون م3 تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد.