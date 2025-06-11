"الأفواج الأمنية" بعسير تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 47 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات حول أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: (995@gdnc.gov.sa). وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.