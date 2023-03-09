"الصحة" تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض 2022

وبيّنت "الصحة" أن عدد الجوائز يبلغ 15 جائزة، يتم توزيعها على عدد من المسارات، وتشمل: مسارات الأفراد، المنشآت، القطاعات الأخرى، والأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض 2022م؛ حيث يشمل مسار الأفراد مديري العموم والرؤساء التنفيذيين، ومديري تجربة المريض، والعاملين في القطاع الصحي؛ فيما يشمل مسار المنشآت الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة، والتجمعات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز المتخصصة، أما مسار القطاعات الأخرى فيشمل القطاع الصحي الخاص، والقطاعات الصحية الأخرى، والجمعيات والمؤسسات؛ بينما يشمل مسار الأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض لعام 2022م: الطوارئ، العيادات الخارجية، التنويم، ومراكز الرعاية الأولية.