"الصحة" تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض 2022

أعلنت وزارة الصحة، فتح باب التقديم للمشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض لعام 2022م، بدءًا من 8 مارس وحتى 13 أبريل 2023م.
وأوضحت الوزارة أن الجائزة تستهدف المتميزين من جهات وأفراد في نطاقات تحسين تجربة المريض في القطاع العام والخاص؛ وذلك بهدف بناء نموذج تميز رائد؛ للارتقاء في القطاع الصحي، وتقدير وإبراز الممارسات المتميزة في القطاع الصحي، ونشر ثقافة التعاطف والإحسان، إضافة إلى تعزيز مفهوم الرعاية المرتكزة على الإنسان بآليات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وبيّنت "الصحة" أن عدد الجوائز يبلغ 15 جائزة، يتم توزيعها على عدد من المسارات، وتشمل: مسارات الأفراد، المنشآت، القطاعات الأخرى، والأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض 2022م؛ حيث يشمل مسار الأفراد مديري العموم والرؤساء التنفيذيين، ومديري تجربة المريض، والعاملين في القطاع الصحي؛ فيما يشمل مسار المنشآت الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة، والتجمعات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز المتخصصة، أما مسار القطاعات الأخرى فيشمل القطاع الصحي الخاص، والقطاعات الصحية الأخرى، والجمعيات والمؤسسات؛ بينما يشمل مسار الأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض لعام 2022م: الطوارئ، العيادات الخارجية، التنويم، ومراكز الرعاية الأولية.
ويمكن للراغبين في المشاركة في الجائزة، التقديم على الرابط التالي للعاملين في قطاعات "الصحة":
كما يمكن للقطاعات الأخرى إرسال المشاركة عبر البريد التالي: Pxawards@moh.gov.sa