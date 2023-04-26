بين 39 و11 مئوية.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 11 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 39 درجة، وجازان وشرورة والقنفذة 37 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وينبع 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 11 مئوية، تليها القريات 12 درجة، وأبها 13 درجة، وتبوك والباحة 15 مئوية.
وسجّلت أبها والدوادمي وبيشة أعلى رطوبة بنسبة 90%.