تعرَّف على تفاصيل استثناء السيارات المتوسطة من العمر التشغيلي للعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب

وتشير المعلومات إلى أن الهيئة بعثت تعميماً للشركات المرخصة في تطبيقات التوصيل؛ تضمن استثناء السيارات المتوسطة (التي لا تقل المسافة بين محوريها عن 2.70م) من العمر التشغيلي المحدّد باللائحة (5 سنوات)، والسماح لها بتسجيل السيارة حتى (10 سنوات) من سنة الصنع، وذلك لمدة سنة اعتباراً من 18 أغسطس الجاري.