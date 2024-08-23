تعرَّف على تفاصيل استثناء السيارات المتوسطة من العمر التشغيلي للعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب

تكشفت لـ "سبق" تفاصيل قرار الهيئة العامة للنقل، بشأن العمر التشغيلي للسيارات؛ للعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب.
وتشير المعلومات إلى أن الهيئة بعثت تعميماً للشركات المرخصة في تطبيقات التوصيل؛ تضمن استثناء السيارات المتوسطة (التي لا تقل المسافة بين محوريها عن 2.70م) من العمر التشغيلي المحدّد باللائحة (5 سنوات)، والسماح لها بتسجيل السيارة حتى (10 سنوات) من سنة الصنع، وذلك لمدة سنة اعتباراً من 18 أغسطس الجاري.
وأوضحت المعلومات أن الهيئة أكّدت استمرار العمر التشغيلي للسيارات الصغيرة (التي تقل المسافة بين محوريها عن 2.70م) كما هو عند 5 سنوات.