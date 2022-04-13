95 ألف مستفيد من خدمات النقل الترددي في المدينة المنورة خلال رمضان

ويتواصل تقديم خدمات النقل الترددي التي تُنفذها الشركة المشغلة تحت إشراف الهيئة، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات للمستفيدين والمستفيدات يوميًّا ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا إلى ما بعد صلاة التراويح في مسار الذهاب والإياب، في حين من المقرر أن تمدد ساعات الخدمة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة.