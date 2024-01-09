ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرص لأمطار متفرقة في أجزاء جنوب غرب المملكة الثلاثاء

وفي التفاصيل: يطرأ نهار يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع درجة حرارة عظمى متوقعة في العاصمة الرياض بحدود 20 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام مع ظهور كميات من السحب العالية خاصة في المناطق الشمالية، كما تكون الفرصة قائمة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فترة الظهر والعصر على أجزاء محدودة من سواحل جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.