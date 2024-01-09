ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرص لأمطار متفرقة في أجزاء جنوب غرب المملكة الثلاثاء

تشير آخر الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم (الثلاثاء)؛ بحيث يكون الطقس مستقرًّا في مختلف المناطق، كما تبقى فرصة هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة تتركز على المناطق الساحلية، مع احتمالية لتشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من الشرقية.
وفي التفاصيل: يطرأ نهار يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع درجة حرارة عظمى متوقعة في العاصمة الرياض بحدود 20 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام مع ظهور كميات من السحب العالية خاصة في المناطق الشمالية، كما تكون الفرصة قائمة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فترة الظهر والعصر على أجزاء محدودة من سواحل جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.
وليلًا يكون الطقس باردًا في مختلف المناطق، مع ظهور كميات متفرقة من السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه بوجه عام.