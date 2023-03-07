"سدايا" تتبادل الخبرات بالذكاء الاصطناعي مع قطاعات في كوريا الجنوبية

وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الدولية؛ لتحقيق رؤيتها حول بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بالمملكـة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.