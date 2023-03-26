تعاون بين "الهلال الأحمر" و"المرور" لتطبيق الرصد الآلي ومخالفة معيقي سيارات الإسعاف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بدء تطبيق الرصد الآلي، وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، ومن يقوم بتتبعها، ابتداءً من اليوم؛ بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.