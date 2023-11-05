الخير السعودي يتواصل: ١٢٠ ساعة من "حملة غزة".. والنتيجة مذهلة

تستمر التبرعات في الانهمار على منصة "ساهم" مشاركة من الشعب السعودي في إنجاح جهود الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك منذ إطلاقها في الثاني من نوفمبر الجاري.
وجاءت الحملة التي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاقها امتدادًا للدعم السعودي الرسمي والشعبي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
ويواجه الشعب الفلسطيني محنة وظروفًا صعبة للغاية؛ وذلك بعد تدهور الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ ما دعا القيادة السعودية إلى التوجيه بإطلاق الحملة؛ للتخفيف من معاناتهم، وتوفير مستلزمات الحياة لأبناء قطاع غزة.
وافتتحت القيادة السعودية الكريمة باب التبرعات بمبلغ ٥٠ مليون ريال لصالح الحملة، وذلك بتبرع خادم الحرمين بمبلغ ٣٠ مليون ريال، وأعقبه ولي العهد بتبرع بقيمة ٢٠ مليون ريال.
وتخطت التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور ٣٤٠ مليون ريال، بمشاركة نحو ٥٤١ ألف مشارك، وذلك في أقل من ١٢٠ ساعة من انطلاق الحملة، أي بمعدل تبرع ٣ ملايين ريال كل ساعة تقريبًا.
وتفاعل عدد كبير من الأفراد والشركات السعودية مع الحملة، وانهمرت التبرعات المادية عبر منصة "ساهم"، كما أتاحت بعض الشركات فرصًا للتبرع عبر تطبيقاتها الإلكترونية.
وأتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من قنوات التبرع، سواء عبر منصة "ساهم"، أو من خلال التحويل البنكي إلى مصرف الراجحي: SA5580000504608018899998، أو من خلال رسالة نصية للرقم 5565.