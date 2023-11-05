الخير السعودي يتواصل: ١٢٠ ساعة من "حملة غزة".. والنتيجة مذهلة

وتخطت التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور ٣٤٠ مليون ريال، بمشاركة نحو ٥٤١ ألف مشارك، وذلك في أقل من ١٢٠ ساعة من انطلاق الحملة، أي بمعدل تبرع ٣ ملايين ريال كل ساعة تقريبًا.