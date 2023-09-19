وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني سبل التعاون المشترك بمختلف المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد جليل عباس جيلاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.
وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.