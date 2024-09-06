في 8 خطوات.. يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات

أوضح "المرور" أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
واستعرض "المرور" الخطوات الخاصة باستخراج إذن إصلاح المركبة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول عن طريق "أبشر" من المتصفح.
وأضاف: الخطوة الثانية هي اختيار المركبات "خدمات"، والخطوة الثالثة هي اختيار إدارة المركبات، والرابعة تتمثل في اختيار المركبة المعنية.
وأردف "المرور": الخطوة الخامسة هي اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب، ثم الخطوة السادسة وهي إرسال رسالة نصية من "أبشر" مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، والخطوة السابعة التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق "ارتح"، وأخيرًا مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.