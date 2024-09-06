في 8 خطوات.. يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات

وأردف "المرور": الخطوة الخامسة هي اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب، ثم الخطوة السادسة وهي إرسال رسالة نصية من "أبشر" مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، والخطوة السابعة التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق "ارتح"، وأخيرًا مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.