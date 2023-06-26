"أمانة الطائف": نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب اللحوم من المشاعر المقدسة

اعتمدت أمانة محافظة الطائف نقاط تفتيش؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة، بمشاركة الجهات المختصة، ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أوردته لـ"سبق"، أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى محافظة الطائف، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.
وأشارت الأمانة إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة.. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال مَن يُضبط بتهريب اللحوم.
وحذرت الأمانة من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر حفاظًا على سلامتهم.. لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات البلدية على مدار الساعة عبر تطبيق "بلدي"، أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.