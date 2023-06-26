"أمانة الطائف": نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب اللحوم من المشاعر المقدسة

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أوردته لـ"سبق"، أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى محافظة الطائف، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.