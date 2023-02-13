المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الإثنين

وفي التفاصيل يُتوقع -بعد مشيئة الله- أن يبدأ تكاثر السحب تدريجياً اعتباراً من ساعات ليلة الأحد/الإثنين على أجزاءٍ من حائل وشمال شرق المملكة، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ من الأمطار بشكلٍ محلي.