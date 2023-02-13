المملكة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الإثنين

من المنتظر أن تتأثر أجزاءٌ متفرقة من المملكة العربية السعودية تدريجياً اعتباراً من ليلة الأحد/الإثنين، بأحوال جوية غير مستقرة تترافق بتساقطٍ للأمطار في بعض المناطق.
وفي التفاصيل يُتوقع -بعد مشيئة الله- أن يبدأ تكاثر السحب تدريجياً اعتباراً من ساعات ليلة الأحد/الإثنين على أجزاءٍ من حائل وشمال شرق المملكة، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ من الأمطار بشكلٍ محلي.
وفي يوم الإثنين، يتسع نطاق تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة لتشمل أجزاءً عشوائية من: حائل والقصيم وجنوب تبوك وشمال وشرق منطقة المدينة المنوّرة والحدود الشمالية وشمال شرق المملكة؛ وصولاً للأطراف الشمالية لمنطقة الرياض إدارياً.
وقد تترافق بعض الهُطولات بتساقُط زخاتٍ محليّة ومحدودة من البَرَد والأمطار المتجمّدة وزخات الأمطار الثلجية على أجزاءٍ محدودة من: حائل والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.