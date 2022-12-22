الثقافة توقّع اتفاقية مع "سناب شات" لتعزيز الاستفادة من تقنيات الواقع المُعزّز

وتهدف الخطوة إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على المستفيد في القطاع الثقافي بالمملكة بمختلف مجالاته، ومن ذلك تعزيز الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في هذا القطاع المحوري الذي تعوّل عليه رؤية 2030 الطموحة في مستهدفات برنامجها التنفيذي "جودة الحياة"، ودعم التعاون في تنفيذ برامج الخدمة المجتمعية، والاستفادة من خدمات الواقع المعزز في البرامج والفعاليات الثقافية التي تطلقها الوزارة، بالإضافة إلى تمكين المواهب من خلال إدراج منهج تدريبي للاستفادة من خدمات "سناب شات".