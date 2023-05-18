ملوك ورؤساء الدول العربية يتوافدون على جدة للمشاركة في القمة 32.. غدًا

ومن المتوقع أن يدرس قادة الدول العربية القضايا العالقة؛ ومن أبرزها قضية فلسطين وتزايد أعمال العدوان الإسرائيلي، وقضية السودان والعمل على إيقاف الصراع بين الأطراف المتناحرة، ومن المحتمل أن يكون الملف السوري خاصة بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية على طاولة الحوار؛ حيث سيشارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية اليوم التي أكدت أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه اليوم إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة غدًا الجمعة.