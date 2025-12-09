النائب العام يستقبل نظيره الجورجي ويوقّعان مذكرة تعاون قضائي في الرياض

وقدّمت النيابة العامة عرضًا تفصيليًا لتجربتها المؤسسية المتقدمة، استعرضت من خلاله آليات تطوير الإجراءات الجزائية، ومسارات التحول الرقمي في الخدمات، وجهودها في رفع كفاءة وجودة العمل النيابي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في حماية الحقوق وضمان العدالة.