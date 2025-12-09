النائب العام يستقبل نظيره الجورجي ويوقّعان مذكرة تعاون قضائي في الرياض

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، المدعي العام لجورجيا السيد جيورجي غفاراكيدزه، والوفد المرافق له، وذلك في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين، تتناول مجالات مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات حول الأنظمة والقوانين في البلدين، وإقامة دراسات بحثية ودورات تدريبية مشتركة.
وقدّمت النيابة العامة عرضًا تفصيليًا لتجربتها المؤسسية المتقدمة، استعرضت من خلاله آليات تطوير الإجراءات الجزائية، ومسارات التحول الرقمي في الخدمات، وجهودها في رفع كفاءة وجودة العمل النيابي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في حماية الحقوق وضمان العدالة.
من جانبه، أشاد المدعي العام الجورجي بعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، وما تشهده من تطور متسارع، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية.