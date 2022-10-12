"تطوير بوابة الدرعية" و"المحتوى المحلي" توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون

وفي حديثه حول توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ أكد إنزيريلو أهمية التعاون بين الطرفين في تطوير برنامج للمحتوى المحلي في مشاريع الهيئة؛ وذلك لتنمية المحتوى المحلي في إنفاق الهيئة والشركات التابعة لها، وتسهيل متابعة متطلبات المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات المطروحة والخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية، وتقديم الدعم في تشكيل فريق تنمية المحتوى المحلي.