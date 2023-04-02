السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة في العشر الأوائل من شهر رمضان

وأكّد أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين؛ هو نتاج دعم سخي وغير محدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.