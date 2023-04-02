السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة في العشر الأوائل من شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ.
وأكّد أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين؛ هو نتاج دعم سخي وغير محدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.
وأشار الرئيس العام إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.
كما تقدم بالشكر لقيادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما.
موصيًا منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس والمزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.