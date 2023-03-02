مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وحائل وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية؛ فيما سجلت حائل وطريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.