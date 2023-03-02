مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وحائل وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية؛ فيما سجلت حائل وطريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 35 درجة، وجدة 33 مئوية، وجازان وشرورة وينبع 32 درجة مئوية، والمدينة المنورة والقنفذة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت حائل وطريف في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها عرعر والقريات بـ10 مئوية، ثم أبها وسكاكا والصمان وحفر الباطن ورفحاء 11 مئوية، وكل من الباحة والتنهات والدهناء 12 درجة.
وسجلت أبها والباحة والطائف وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بين 90% 85%.