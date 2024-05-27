الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 19/ 11/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.