"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.937 كرتون تمر بالسودان و1.288 قسيمة شرائية في لبنان

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.288 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس والمنية وجبل لبنان الشمالي وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.288 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م.