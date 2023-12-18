"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.937 كرتون تمر بالسودان و1.288 قسيمة شرائية في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.937 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 16.516 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.288 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس والمنية وجبل لبنان الشمالي وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.288 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
كما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 5.878 مستفيدًا، خلال نوفمبر 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 2.540 فردًا، وعيادة الباطنية 1.009 مستفيدين، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 2.329 مريضًا؛ وفي مجال الخدمات المساندة راجع قسم العزل 70 حالة، والمختبر 922 مستفيدًا، والصيدلية 5.288 فردًا، والملاحظة 1.546 مريضًا، وجرى تنفيذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.