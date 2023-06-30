بـ46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة والباحة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 19 مئوية.