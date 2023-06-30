بـ46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة والباحة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الأحساء 46 مئوية، ووادي الدواسر والخرج وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وحفر الباطن 45 مئوية، تليها مكة المكرمة والرياض وبريدة والصمان والتنهات والدهناء 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ19 مئوية، تليها القريات 19 درجة، وتلتها القريات وطريف 20 مئوية.
وسجلت جازان والباحة أعلى رطوبة بنسبة 80%.