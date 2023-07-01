‫"الصحة" تواكب جهود منسوبيها الميدانية في الحج بـ"رسائل توعوية" وخدمات متنوّعة عبر وسائل التواصل

ومن ضمن الخدمات التي قدّمتها "الصحة" عبر منصّاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دليلٌ إلكتروني يوضّح مواقع المنشآت الصحية في مشعر منى؛ لإرشاد الحجاج إلى أقرب منشأة صحية، إضافة إلى دليل مواقع الصيدليات والعيادات الخاصة بالمشاعر، وأرقام وإحصائيات للخدمات التي قدّمتها المنشآت الصحية خلال موسم الحج، وغيرها من الخدمات.