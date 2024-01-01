مشاركون دوليون في كأس العُلا للصقور: ميدان السباقات يحتوي على تجهيزات وإمكانيات عالية

من جهته، وصف الصقّار البحريني محمد بن عبدالوهاب الهاجري، الكأس بأنها من أهم سباقات وميادين الصقور العالمية التي شارك فيها، مبيناً أن المنافسة قوية بين كبار الصقارين والمُلاك المحليين والدوليين من الأبطال المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز، وأشاد بالتنظيم الراقي للمسابقة من قبل نادي الصقور السعودي، والإجراءات السلسة في التعامل مع المشاركين من جميع الدول.