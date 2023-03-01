"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 33 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.