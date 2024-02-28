المرتفع السيبيري يدفع بالرياح القوية نحو سواحل ومرتفعات غرب المملكة نهاية الأسبوع

تُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الرياح، إلى تأثُّر المرتفعات الغربية وبعض سواحلها يومَي الخميس والجمعة بهُبوب الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، المعروفة محليًّا برياح الصبا، والتي تهبّ تحديدًا من الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وشمال جدة، وصولًا حتى ساحل الوجه شمالًا، وبشدة متفاوتة، يتزامن ذلك مع امتداد المرتفع الجوي السيبيري وتأثيره المباشر على أجزاء واسعة من وسط وشمال المملكة.
هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباعَ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية؛ لتجنب حدوث مضاعفات لا قدر الله؛ نظرًا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذرَ والانتباه خلال القيادة؛ بسبب التدنّي المتوقّع في مدى الرؤية الأفقية.
يُذكر أن رياح الصبا تهبُّ عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة؛ حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة؛ ممّا يؤدّي إلى نشاط هذه الرياح محليًّا نتيحة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.