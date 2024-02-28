المرتفع السيبيري يدفع بالرياح القوية نحو سواحل ومرتفعات غرب المملكة نهاية الأسبوع

تُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الرياح، إلى تأثُّر المرتفعات الغربية وبعض سواحلها يومَي الخميس والجمعة بهُبوب الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، المعروفة محليًّا برياح الصبا، والتي تهبّ تحديدًا من الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وشمال جدة، وصولًا حتى ساحل الوجه شمالًا، وبشدة متفاوتة، يتزامن ذلك مع امتداد المرتفع الجوي السيبيري وتأثيره المباشر على أجزاء واسعة من وسط وشمال المملكة.