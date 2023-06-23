بعدة إرشادات وتعليمات …."الداخلية" تصدر دليلاً إرشادياً لتسهيل أداء نسك الحج لهذا العام بأمان ويسر

وأهابت وزارة الداخلية بضيوف الرحمن التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بأداء الحج، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن، منوهة بضرورة حصول الحاج على تصريح أو تأشيرة للحج، ومحذرة من نقل من يخالف ذلك إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وتعرض الناقلين المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله.