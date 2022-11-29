"الاقتصاد" تعقد ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التجارة البرتغالية

وناقشت الورشة عدداً من المحاور، أبرزها تبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافةً إلى الاطلاع والاستفادة من خبرة هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية في بعض القطاعات ذات الأولوية لدى المملكة، ومدى حاجة تلك القطاعات إلى مزيدٍ من الفرص الاستثمارية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري مع الجانب البرتغالي، في إطار تنمية اقتصاد المملكة بشكل مستدام.