بالصور.. "ميرور لاين" ناطحة سحاب سعودية تمتد لمسافة 120 كلم

تخطط المملكة العربية السعودية لبناء ناطحة سحاب تمتد لمسافة 120 كيلومتراً (75 ميلاً) على شكل هيكلين متوازيين سيكونان الأكبر في العالم، يقطعان الجبال والصحراء ويضمان مجمعات سكنية وملعباً لكرة القدم ومرسى لليخوت ومنشآت ضخمة متنوعة بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن المبنيين يصل ارتفاعهما الى 480 متراً، متصلين عبر ممرات، ويطلق على المشروع اسم "ميرور لاين - خط المرآة " (the Mirror Line) الذي أصرت السعودية أن يكون خالياً تماماً من الكربون وصديقاً للبيئة ويتسع لنحو خمسة ملايين شخص، وسيجذب استثمارات عالمية لتوفير آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين.
وسيتضمن المشروع الذي هو جزءٌ من مدينة "نيوم" بناء قطار فائق السرعة يمر من تحت المباني ذات المرايا ومزارع عمودية لتوفير الطعام لسكان المجمع بشكل ذاتي، وكذلك بناء ملعب رياضي يصل ارتفاعه إلى ألف قدم فوق سطح الارض، كما يضم مرسى لليخوت، وسيكون البناء فريداً من نوعه في العالم.
تم تصميم "خط المرآة" من قِبل شركة "Morphosis Architects" (مورفوسيس للهندسة المعمارية) ومقرها الولايات المتحدة، التي أسّسها توم ماين الحائز جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، إلى جانب تسعة استشاريين آخرين على الأقل في مجال التصميم والهندسة.
واقترح المصمِّمون بناء المشروع على مراحل من خلال إنشاء هياكل بطول 800 متر تتصل على طول خط بارتفاعات متفاوتة تبلغ نحو 480 متراً، ما يعني أنها ستكون أعلى من مبنى "إمباير ستيت" الشهير في أمريكا.