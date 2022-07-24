بالصور.. "ميرور لاين" ناطحة سحاب سعودية تمتد لمسافة 120 كلم

وأشار التقرير إلى أن المبنيين يصل ارتفاعهما الى 480 متراً، متصلين عبر ممرات، ويطلق على المشروع اسم "ميرور لاين - خط المرآة " (the Mirror Line) الذي أصرت السعودية أن يكون خالياً تماماً من الكربون وصديقاً للبيئة ويتسع لنحو خمسة ملايين شخص، وسيجذب استثمارات عالمية لتوفير آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين.