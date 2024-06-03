قرارات ومطالبات.. أسعار تذاكر الطيران وزيادات إيجارات العقارات السكنية على طاولة "الشورى"

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين ماديا ومعرفيا والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها.