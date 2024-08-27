"الأرصاد" يُنبّه من أمطار غزيرة على جازان: تُصحَب برياحٍ شديدة وانعدامٍ في الرؤية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان، تُصاحبها رياحٌ شديدة السرعة، وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعقُ رعديّة، على مدينة جيزان، ومحافظات: جزر فرسان، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والدرب، وبيش، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية.