بمجهود شخصي.. بقايا أسفلت تصل شارعين بمكة ومطالبات بإصلاحها "صور"

بمجهود شخصي وللاستفادة من أحد الشوارع التي تم كشط الأسفلت منها، نقل أحد الأشخاص قبل عدة أشهر بقايا الأسفلت المكشوط إلى وصلتيْ أسفلت بين شارعين بمخطط 7 بمكة؛ مما ساهم في تقليل الضرر على المركبات وتقليل التلوث الناتج من تطاير الغبار في الموقع.