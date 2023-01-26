بمجهود شخصي.. بقايا أسفلت تصل شارعين بمكة ومطالبات بإصلاحها "صور"

بمجهود شخصي وللاستفادة من أحد الشوارع التي تم كشط الأسفلت منها، نقل أحد الأشخاص قبل عدة أشهر بقايا الأسفلت المكشوط إلى وصلتيْ أسفلت بين شارعين بمخطط 7 بمكة؛ مما ساهم في تقليل الضرر على المركبات وتقليل التلوث الناتج من تطاير الغبار في الموقع.
وتسببت موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، خلال الفترة الماضية، في إزالة الأسفلت المكشوط من موقعه؛ مما تَسبب في حدوث تشققات في التربة الأرضية وانجراف أجزاء كبيرة من الأسفلت، وبروز نتوءات صخرية حادة تسببت في أضرار بعجلات المركبات.
ويناشد أهالي مخطط 7، الجهة ذات العلاقة، بضرورة سفلتة الوصلة الترابية بين الأسفلتين؛ للحد من ضرره وإزالة التشوه البصري في الموقع، وانتهاء التلوث الترابي الذي تُحدثه عجلات المركبات.