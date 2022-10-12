في جناح الداخلية بجيتكس.. "الأحوال المدنية" تُعرّف بخدمة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر"

تستعرض وزارة الداخلية عبر جناحها في معرض جيتكس دبي 2022، أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقتها قطاعاتها مؤخرًا لخدمة المستفيدين.
وفي جناح الوزارة، تستعرض وكالة الأحوال المدنية خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.
وأكدت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقى (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.