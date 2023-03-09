قفزات وفرص واعدة.. "أمانة الطائف" تنهض بالاستثمار البلدي كمًّا ونوعًا وتدعم رواد الأعمال

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي تنامى الفرص الاستثمارية التي عرضتها الأمانة ببوابة الاستثمار البلدي (فرص) تباعًا، وتمثل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول، وتتيح الاستثمارات البلدية بالأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص؛ بما يعزز الشراكة التكاملية بين القطاعين، وتعمل الأمانة على زيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.