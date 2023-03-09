قفزات وفرص واعدة.. "أمانة الطائف" تنهض بالاستثمار البلدي كمًّا ونوعًا وتدعم رواد الأعمال

حققت أمانة الطائف قفزات كمية ونوعية في مجال الاستثمار البلدي، ونهضت بمستوى الاستثمار في المحافظة.
وارتفع عدد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز التنمية السياحية والاقتصادية والخدمية بالمحافظة، ودفع ذلك إلى المزيد من المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية والتطوير الجارية، وزيادة الجذب الاستثماري في هذه المحافظة السياحية العريقة؛ بما يحقق رفع مستوى جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي تنامى الفرص الاستثمارية التي عرضتها الأمانة ببوابة الاستثمار البلدي (فرص) تباعًا، وتمثل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول، وتتيح الاستثمارات البلدية بالأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص؛ بما يعزز الشراكة التكاملية بين القطاعين، وتعمل الأمانة على زيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الأمانة على تنويع الاستثمارات المطروحة في ظل الإقبال الواضح من القطاع الخاص على الاستثمارات البلدية، وقد تنامت إيرادات الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير؛ مما يعكس فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المشروعات الخدمية، وانعكاس ذلك على جودة الحياة والارتقاء بالحركة الاقتصادية بالمحافظة.
وخصصت مساحات استثمارية إجمالية قاربت نصف مليون م2 في شتى المجالات البلدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والسياحية والترفيهية، وطرحت الأمانة مجموعة كبيرة من المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات عبر رزنامة متنوعة بها كل التفاصيل للمشاريع والفرصة المتاحة، ويستفيد المستثمرون من تقديم التسهيلات والحوافز التي تُمنح للقطاع الخاص.
وتأتي الطروحات الجديدة للاستثمار البلدي انطلاقًا من سعي الأمانة لتحقيق توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتمثلة في برامجها للتخصيص والإسكان وجودة الحياة والاستدامة المالية.