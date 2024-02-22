عضو مجلس إدارة "بر جدة" سمير القرشي: يوم التأسيس أيقونة عز نستقرئ فيها قصصًا ملهمة في دلالات الوفاء

وأضاف "القرشي": نستذكر في هذا اليوم المجيد تضحيات قادتنا وصبرهم وصمودهم وثباتهم في ظل ظروف الصراعات والاضطرابات والاحتراب والتمزق، وتناثر الشعث، وتنافر القلوب، الذي كان سائدًا آنذاك، ليواجه هؤلاء الأبطال من الأئمة والملوك ذلك كله، ويسطروا بدمائهم صفحات الفداء، ويرسموا بعقولهم فصولًا وأبوابًا من معاني العطاء، ولينبثق من بين تلك الركامات نور الوحدة على أرض الدرعية، الذي جمع الشتات وألّف القلوب لتنطلق جميعًا في مسيرة البناء، بدءًا بالإمام محمد بن سعود، مرورًا بالإمام تركي بن عبدالله، ووصولًا إلى الملك عبدالعزيز يرحمه الله الذي أعلن توحيد المملكة عام 1932.