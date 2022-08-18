عواصف وأمطار تتباين.. "أجواء عشوائية" ترسم ملامحها بهذه المناطق

تشير توقعاتٌ جوية إلى استمرار تأثر أجزاء عشوائية الطابع من جنوب وغرب المملكة السعودية، اليوم الخميس، بأحوال جوية غير مستقرة ينتج عنها تكاثر السحب الركامية، وتجدد فرص الأمطار قد تترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط للرياح الهابطة.
وبحسب مخرجات ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، تبقى فرص الأمطار واردة على أجزاء متفرقة من الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض إداريًّا مع تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، كما تتشكل سحب ركامية متفرقة على أجزاء من المدينة المنورة وتبوك والجوف، ولا يُستبعد أن تَطال أجزاء محدودة من الحدود الشمالية نواحي محافظة طريف.
وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، بالإضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل الأتربة والغبار في بعض المناطق، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا، بحسب موقع "طقس العرب".
وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية في عموم مناطق المملكة، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا باستثناء المرتفعات، وترتفع نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس على أجزاء من سواحل الشرقية، وتشمل الدمام والجبيل، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، ويتوقع هبوب رياح شمالية نشطة مع ساعات النهار على أجزاء من شمال المملكة وغرب منطقة الرياض إداريًّا تثير بعض الأتربة والغبار.