عواصف وأمطار تتباين.. "أجواء عشوائية" ترسم ملامحها بهذه المناطق

وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية في عموم مناطق المملكة، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا باستثناء المرتفعات، وترتفع نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس على أجزاء من سواحل الشرقية، وتشمل الدمام والجبيل، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، ويتوقع هبوب رياح شمالية نشطة مع ساعات النهار على أجزاء من شمال المملكة وغرب منطقة الرياض إداريًّا تثير بعض الأتربة والغبار.