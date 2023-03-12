بعد المتداول.. "الموارد البشرية": جارٍ التحقق من "منع عامل عن الصلاة وقت العمل"

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه إشارة إلى ما تمّ تداوله عن عامل تمّ منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، نوضح أن فرق الرقابة التابعة للوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع الأطراف كافة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.