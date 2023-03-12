بعد المتداول.. "الموارد البشرية": جارٍ التحقق من "منع عامل عن الصلاة وقت العمل"

باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكوى عن منع عاملٍ من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، مشيرةً إلى أنها تعمل على التحقق واستكمال الإجراءات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه إشارة إلى ما تمّ تداوله عن عامل تمّ منعه من أداء الصلاة في وقتها خلال فترة العمل، نوضح أن فرق الرقابة التابعة للوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع الأطراف كافة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.
وأضاف "الحماد": "نؤكد على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية".