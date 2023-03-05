"إغاثي" الملك يوزع مواد إغاثية متنوعة في مدينتي أعزاز وعفرين بحلب

كما جرى في نهاية الفعالية تكريم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والطاقم الطبي التطوعي المشارك في المخيم المؤلف من 16 استشاريًا من داخل المملكة العربية السعودية من مختلف التخصصات.وأشاد الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج وأعمال إنسانية وإغاثية في المحافظة، مؤكدًا أهمية هذا المخيم الطبي، واستعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاحه وتحقيق أهدافه.