"إغاثي" الملك يوزع مواد إغاثية متنوعة في مدينتي أعزاز وعفرين بحلب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس12 طناً و947 كيلو غراماً من السلال الغذائية، و47 حقيبة إيوائية، و11 خيمة إيوائية في مدينتي أعزاز وعفرين التابعتين لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 1.074 فرداً بواقع 179 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في وحدة النعيم بمحلية السلام بولاية النيل في جمهورية السودان شملت 100 حقيبة إيواء، استفاد منها 621 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.
يأتي هذا فيما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل بمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة، والمنفذ خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023م.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 62 عملية جراحية، و الكشف على 123 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات المعاينة في عيادات الأمراض الجلدية 853 حالة.
كما جرى في نهاية الفعالية تكريم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والطاقم الطبي التطوعي المشارك في المخيم المؤلف من 16 استشاريًا من داخل المملكة العربية السعودية من مختلف التخصصات.وأشاد الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج وأعمال إنسانية وإغاثية في المحافظة، مؤكدًا أهمية هذا المخيم الطبي، واستعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاحه وتحقيق أهدافه.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.