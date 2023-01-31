آل الشيخ يرحب بكوكبة نجوم الوطن العربي: على موعد قريب في ليلة صوت الأرض

عبّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عن سعادته اليوم بلقاء كوكبة من نجوم الوطن العربي.
وقال رئيس هيئة الترفيه معلقاً على صورة تجمعه مع أبرز الفنانين العرب: سنكون على موعد قريب في ليلة صوت الأرض.
وكان قد وصل عدد من نجوم الفن العرب إلى الرياض استعدادًا للمشاركة في ليلة صوت الأرض، منهم: نجوى كرم، أصيل هميم، فهد الكبيسي، نبيل شعيل، وليد الشامي، صابر الرباعي، وليد توفيق، وغيرهم من النجوم.
وسيُقام الحفل بإشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، تحت اسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح، بمشاركة أهم نجوم العرب، وسط عديد من المفاجآت.