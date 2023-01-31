آل الشيخ يرحب بكوكبة نجوم الوطن العربي: على موعد قريب في ليلة صوت الأرض

وكان قد وصل عدد من نجوم الفن العرب إلى الرياض استعدادًا للمشاركة في ليلة صوت الأرض، منهم: نجوى كرم، أصيل هميم، فهد الكبيسي، نبيل شعيل، وليد الشامي، صابر الرباعي، وليد توفيق، وغيرهم من النجوم.