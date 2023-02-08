"كبار العلماء" تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية للتخفيف عن الشعبين السوري والتركي

وقالت في بيان صادر عنها اليوم: إن الإسهام في تخفيف معاناة إخواننا المتضررين، مما يضاعف الله تعالى به الأجور، ويرفع به الدرجات، ويكفّر به السيئات، وهو مما يُدَّخر ثوابه عند الله تعالى.. قال الله عز وجل: {وأقرضوا الله قرضًا حسنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا}، وقال سبحانه: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون}، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس)، وقال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلِمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة).. نسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل من ساهم في هذه الحملة خير الجزاء.