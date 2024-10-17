"حساب المواطن": عدم أهلية "التابع" لا تؤثر على "المستفيد الرئيسي" بالبرنامج

وأضاف البرنامج ردًا على تساؤل أحد المستفيدين حول مدى تأثر الاستحقاق بزواج أحد التابعين المضافين، بأنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "متزوجة" ستصبح حالة الأهلية للتابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة "الأب"، ولا يلزم حذفها، ويتم إضافتها كتابع في حساب "الزوج".