في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، ضبط مواطنٍ بالقصيم بحوزته 890 قرصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبته، كما تمّ توقيف 4 مواطنين بالرياض قاموا بتزييف أوراق نقدية واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل، وضُبط بحوزتهم مبلغ 398500 ريال مزيّفة ومركبة مسروقة.
وشملت قائمة المتهمين، وفق الأمن العام، القبض على مقيم من الجنسية الأردنية بالقصيم، قام بممارسة مهنة الحجامة دون تصريح.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، أنه تمّ القبض على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في حفر الباطن ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرةٍ جماعية أمام أحد المحال التجارية، نتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس.