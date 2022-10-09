في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، أنه تمّ القبض على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في حفر الباطن ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرةٍ جماعية أمام أحد المحال التجارية، نتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس.