مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة للاعب أونيكورو مهاجم الفيحاء

وكان اللاعب النيجيري قد راجع المستشفى عقب الإصابة التي لحقت بهِ مؤخراً ، وأجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، التي أكدت حاجته للتدخل الجراحي للركبة اليمنى عبر المنظار الجراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع لتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي التأهيلي مباشرة بعد العملية، وسيعود للملاعب في القريب بإذن الله.