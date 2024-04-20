مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة للاعب أونيكورو مهاجم الفيحاء

خضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكابتن هنري أونيكورو، لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا على يد البروفيسور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به
وكان اللاعب النيجيري قد راجع المستشفى عقب الإصابة التي لحقت بهِ مؤخراً ، وأجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، التي أكدت حاجته للتدخل الجراحي للركبة اليمنى عبر المنظار الجراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع لتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي التأهيلي مباشرة بعد العملية، وسيعود للملاعب في القريب بإذن الله.
من جانبه قال الكابتن أونيكورو أنه يشعر حالياً براحة كبيرة بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر لإدارة مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا والطاقم الطبي برئاسة أ. د. فوزي الجاسر على اهتمامهم بحالته، كما أشاد بمستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظى بها خلال إقامته بالمستشفى، وكذلك قدم الشكر لإدارة نادي الفيحاء على اهتمامهم بحالته والاسراع بعلاجه.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفي الدكتور سليمان الحبيب، تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.