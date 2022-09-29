أمانة عسير: ما تم إغلاقه بسوق الثلاثاء محلات غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات

وقال المتحدث الرسمي للأمانة، ماجد الشهري في البيان: "إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها أن ما تم إغلاقه هي المحلات الغير مرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية، بعد أن تم إنذارها وإبلاغ أصحابها بإصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي إلا أنهم لم يتجابوا مع تلك الإنذارات ليتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية.