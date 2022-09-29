أمانة عسير: ما تم إغلاقه بسوق الثلاثاء محلات غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات

أكدت أمانة منطقة عسير في بيان صحافي تعليقاً على المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها، بأن ما تم إغلاقه هو المحلات الغير مرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة، ماجد الشهري في البيان: "إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها أن ما تم إغلاقه هي المحلات الغير مرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية، بعد أن تم إنذارها وإبلاغ أصحابها بإصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي إلا أنهم لم يتجابوا مع تلك الإنذارات ليتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية.
ونبه "الشهري" إلى ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخولهم من ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء وذلك لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظاماً.
وأفاد "الشهري" أن هذا الإجراء يهدف لتصحيح المخالفات لضمان سلامة وصحة مرتادي السوق، مشدداً على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها وتطبيق الاشتراطات الفنية التي تضمن إزالة التشوهات البصرية والتعديات على خطوط التنظيم.
وأهاب بأصحاب المحلات المخالفة مراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.