أمير حائل: "يوم التأسيس" يجدد أمجاد أجداد بنوا المستقبل وحافظ عليها الأحفاد

أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن المملكة باحتفائها بيوم التأسيس، تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، الذين استلم من بعدهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، وواصل شباب وفتيات الوطن رحلة الطموح نحو المستقبل.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى أن تواصل البناء بأساسٍ متينٍ وجذورٍ عميقة تمتد لثلاثة قرون وبمستهدفات رؤية السعودية 2030 يشير بكل فخر إلى رجالٍ بنوا مجد أمة منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1727 م الموافق 1139هـ على يد الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه مروراً بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وتوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه للمملكة العربية السعودية عام 1902م الموافق 1319هـ وتوالي ملوك البلاد حتى عهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - معرباً عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بما تشهده المملكة اليوم من إنجازات مستمرة، بتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأصبح الجميع يعيشها ويشاهدها وتبوأت المملكة ولله الحمد مكانة متقدمة على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
ورفع أمير حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.