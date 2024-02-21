أمير حائل: "يوم التأسيس" يجدد أمجاد أجداد بنوا المستقبل وحافظ عليها الأحفاد

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى أن تواصل البناء بأساسٍ متينٍ وجذورٍ عميقة تمتد لثلاثة قرون وبمستهدفات رؤية السعودية 2030 يشير بكل فخر إلى رجالٍ بنوا مجد أمة منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1727 م الموافق 1139هـ على يد الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه مروراً بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وتوحيد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه للمملكة العربية السعودية عام 1902م الموافق 1319هـ وتوالي ملوك البلاد حتى عهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - معرباً عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.