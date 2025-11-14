مستشفى الأفلاج العام يحصد جائزة أفضل بوستر في مسار القيادة ضمن منافسة عالمية بجنيف

حصد مستشفى الأفلاج العام جائزة أفضل بوستر في مسار القيادة خلال منافسة عالمية شاركت فيها مستشفيات من مختلف دول العالم، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2025، الذي استضافته مدينة جنيف السويسرية.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لتقدم المستشفى في برامج القيادة والتحسين المستمر، وإبرازًا للجهود التطويرية التي تبذلها الكوادر الصحية في رفع كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وبرز البوستر الفائز بمحتواه النوعي الذي استعرض تجربة المستشفى في تطبيق مبادرات القيادة والتحول، وما نتج عنها من تحسينات في الأداء وتشغيل الأقسام ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
ويعكس هذا التتويج مكانة القطاع الصحي في المملكة وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في المؤتمرات العالمية ويبرز حجم التطور الذي يشهده القطاع تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.