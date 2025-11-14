مستشفى الأفلاج العام يحصد جائزة أفضل بوستر في مسار القيادة ضمن منافسة عالمية بجنيف

ويعكس هذا التتويج مكانة القطاع الصحي في المملكة وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في المؤتمرات العالمية ويبرز حجم التطور الذي يشهده القطاع تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.