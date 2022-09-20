خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.
وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بوغازي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم - أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.
من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.