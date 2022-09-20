خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بوغازي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.